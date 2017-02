Maastunnel dicht: Hoe blijft Rotterdam bereikbaar?

Belonen

De kunst van het verleiden van automobilisten om in de spits níet of anders te gaan reizen, dát is kort gezegd waar mobiliteitsmanagement op neerkomt. Er worden nu al straten en kruispunten aangepakt om de doorstroming straks te verbeteren. Pierhagen vroeg De Verkeersonderneming om ondersteuning bij een deel van de maatregelen. Een van de doelen bij de Maastunnelafsluiting is het aantal motorvoertuigen tijdens de spits met minimaal 2.000 te verminderen.



Veel reizigers zullen rekening houden met de tunnelsluiting en kiezen voor de vaste metro-, bus- en tramverbindingen van de RET of voor

alternatief vervoer. Maar het grootste deel zal, zonder extra maatregelen, voor alternatieve routes kiezen. Om ervoor te zorgen dat mensen alsnog de auto laten staan, wordt speciaal voor de Maastunnel een zogeheten Spitsmijden-project in het leven geroepen. Wie een of meerdere dagen thuis wil werken, gaat carpoolen of kiest voor het OV, kan daar geld mee verdienen. Zolang je de auto maar laat staan tijdens de spits. ,,Financieel belonen werkt nog altijd het best'', verklaart Monique Monster van De Verkeersonderneming.



Het lukte al eerder 10.000 motorvoertuigen op de ring uit de spits te weren. Afhankelijk van de afstand en het aantal keren dat automobilisten de spits mijden, kon er tot 120 euro per maand worden verdiend. De controle daarop gaat via kentekencamera's. Monster: ,,Wat betreft de Maastunnel is het idee automobilisten te belonen die de avondspits mijden. De tijden zijn ruim genomen: van 15 tot 19 uur.''



Behalve RET-vervoer zullen Maastunnelgebruikers ook worden verleid tot het gebruik van deelauto's, waterbussen, (water)taxi's, (deel)fietsen en e-bikes dan wel e-scooters. ,,We besteden deze opdracht uit aan een consortium van aanbieders van alternatief vervoer'', zegt Monster. Die samenwerking moet ook voor de toekomst blijvend resultaat opleveren.



De stad blijft hoe dan ook bereikbaar met het openbaar vervoer. Buslijn 44 gaat nog altijd van Zuid naar Noord door de Maastunnel. Vanaf de P+R-terreinen kunnen automobilisten ook snel verder reizen met de metro of (snel)tram. ,,Waar mogelijk worden alternatieve routes gereden'', zegt een woordvoerder van de RET. ,,We zullen zoveel mogelijk alternatieven bedenken om de automobilist te verleiden het openbaar vervoer te nemen.''



