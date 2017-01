Maasvlaktestrand bezaaid met zeesterren

Horecaduo lanceert cocktail op basis van bier: de hoptail

17 januari Wordt het een biertje of een cocktail? Liefhebbers van alcoholische versnaperingen hoeven daarover straks niet meer na te denken. De nog te openen Bierboutique aan de Witte de Withstraat in Rotterdam gaat als eerste in ons land ‘hoptails’ serveren.