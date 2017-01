Maeslantkering mogelijk vrijdagmiddag dicht door hoge waterstand

De sluiting van de Maeslantkering levert ernstige hinder op voor het scheepvaartverkeer, omdat de Nieuwe Waterweg enige uren wordt afgesloten. Normaal gesproken gaat de kering pas dicht als het water drie meter hoger komt dan NAP. Dit seizoen is dat voor één keer verlaagd naar 2.60 meter, om de kering goed te kunnen testen. Afgelopen zomer is groot onderhoud gepleegd aan de kering.

De kering in de Hollandse IJssel bij Krimpen aan den IJssel is vannacht van één tot zeven uur dicht. Deze kering wordt al bij een veel lager waterpeil gesloten. Het komt dan ook veel vaker door dat deze stormvloedkering dicht is, gemiddeld drie keer per jaar.