Magis010 houdt op te bestaan

Zo'n driekwart van de omzet van Magis010, dat mensen met afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk probeert te krijgen, komt van de gemeente Rotterdam. ,,De afgelopen maanden hebben we onderzocht of er mogelijkheden zijn om door te gaan zonder contract met de gemeente.



Tot op heden zijn de verkende opties financieel niet haalbaar gebleken. Er is collectief ontslag aangevraagd voor alle medewerkers in dienst. Alle medewerkers en mensen die verbonden zijn aan Magis zijn geïnformeerd over het stopzetten van de organisatie'', zegt directrice Roxana Asmus.



Magis ontstond in 2014 door het samengaan van Radar en Incluzio. De werkzaamheden zijn divers met een kwekerij, een bouwbedrijf, kringloopwinkels, schoonmaakwerkzaamheden, ict en postbezorging. De handymans van Magis helpen bij het buitenzetten van containers, of het vervangen van kapotte lampen. Sinds kort doen ze ook het beheer van de Canon-printers in de gemeentelijke gebouwen aan de Libreijesteeg, in De Rotterdam en het Timmerhuis.



Meer dan 85 procent van de medewerkers kent een afstand tot de arbeidsmarkt. Magis heeft 720 werkervaringsplaatsen, waarbij uitkeringsgerechtigden begeleid een betaalde baan zoeken. Vijftig cliënten krijgen dagbesteding.



Contract

Het vierjarig contract met de gemeente loopt af. Volgens Asmus heeft de gemeente altijd gesproken over verlenging van (delen van) het contract. ,,De beslissing om helemaal met Magis te stoppen kwam voor ons als een verrassing, omdat tot maart altijd gesproken is over een aanbestedingsprocedure of voortzetting van het contract.''



De gemeente Rotterdam wil werkzaamheden die Magis vanuit de gemeentegarantie uitvoert, zelf gaan doen. ,,Wij denken de werkzaamheden zelf goedkoper te kunnen uitvoeren. Dat is dan een verstandige beslissing'', aldus een woordvoerder van wethouder Maarten Struijvenberg. ,,Afgelopen vier jaar hebben niet geleid tot een bestendige, solide onderneming die na afloop van de contractperiode zonder gemeentelijke garanties in staat is overeind te blijven. Dat is altijd de bedoeling geweest, maar helaas niet gelukt. De gedetacheerde medewerkers bij Magis010 met wie de gemeente een arbeidsrelatie heeft, behouden hun baan en salaris. Hun werkzaamheden veranderen mogelijk.''



Magis010 zorgt dat contracten en afgesproken werkzaamheden tot 2018 doorlopen. Personeel wordt begeleid naar werk buiten de organisatie.