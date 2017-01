Magnus Carlsen schaakt in Erasmus MC voor onderzoek

Update Gemeente Rotterdam: Technofeest in Maastunnel is onzin

17:51 Met duizenden feestgangers helemaal los in de Maastunnel in Rotterdam. Het idee voor een technofeest eind volgende maand in de tunnel onder de Maas werd onlangs gelanceerd op Facebook en wekte de interesse van duizenden mensen. Alleen bij de gemeente Rotterdam is niets over het feest bekend. ,,En het gaat ook niet gebeuren'', reageert een woordvoerder.