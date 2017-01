Makelaar Ooms brengt eigen luchtje uit

De marketingstunt lijkt zo vreemd, dat er wel een luchtje aan moet zitten. Maar daar is niets van waar, vertelt Stephanie Hopmans van Ooms. ,,We kwamen voor de kerst op het idee om een nieuw product te ontwikkelen dat we aan onze klanten kunnen geven.'' Het makelaarsbedrijf wilde af van de traditionele fles wijn. Hopmans: ,,Normaal gesproken doen we bij de aankoop van een huis een fles wijn cadeau. Maar er zijn ook veel mensen die geen wijn drinken. Al gauw ontstond het plan om een eigen luchtje uit te brengen.''

Fris

Ooms is gegaan voor een geur die zowel vertrouwd als fris aandoet. Hopmans: ,,Zo straalt het de degelijkheid van ons bedrijf uit, maar ook onze drang om te vernieuwen.''



Het valt volgens haar in ieder geval al binnen het bedrijf in de smaak. ,,We hebben het aan alle collega's gegeven in het kerstpakket. Ze waren aangenaam verrast. Home staat dan nu ook bij hen allemaal thuis trots op tafel.''