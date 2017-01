Man (82) loopt hoofdwond op bij woningoverval in Delfshaven

Supporters ADO Den Haag grijpen naast prijs op FIFA-gala

19:47 De supporters van ADO Den Haag hebben naast de prijzen gegrepen op The Best FIFA Football Awards 2016 in Zürich. De prijs ging naar de supporters van Liverpool en Borussia Dortmund, die op donderdag 14 april gezamenlijk het You'll Never Walk Alone zongen op Anfield.