Man aangehouden voor overval op Café aan het Noordplein in Rotterdam

De mannen kwamen rond sluitingstijd binnen bij het café. De eigenaar was op dat moment, in het bijzijn van enkele klanten, aan het opruimen. De overvallers dreigden met een mes en vuurwapen en eisten geld. Ze namen een onbekend bedrag mee.



Het duo sloeg op de vlucht richting de Noordsingel. Agenten zagen de twee rennen en gingen in de achtervolging. Eén man kon snel worden aangehouden. Het gaat om een 18-jarige Rotterdammer. In de omgeving werden een mes, vuurwapen en geld aangetroffen. De politie is nog op zoek naar een tweede verdachte.