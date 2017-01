Man die in Capelle werd doodgeschoten was Pools

Het slachtoffer werd van dichtbij neergeschoten terwijl hij in een geparkeerde auto zat, een oud model Opel Zafira. Buren van de man weten te vertellen dat die auto sinds een paar maanden aan de Wiekslag geparkeerd stond. De doodgeschoten man zou sinds kort bij een Poolse vrouw in de straat wonen.



Leszek werd rond negen uur ’s avonds neergeschoten. Hij leefde nog toen de hulpdiensten arriveerden, hij zat zwaar gewond op de bestuurdersstoel van de auto. Hij is gereanimeerd, maar de medewerkers van de ambulances en de traumahelikopter konden niets meer voor hem doen. De man is in de ambulance overleden.



,,We hoorden knallen”, vertellen Doranna Scheenstra en Trevor van der Leeuw die vijftig meter verderop wonen. Scheenstra: ,,We dachten dat het vuurwerk was, een ratelend geluid. Dat is natuurlijk ook niet zo raar in deze tijd van het jaar. Je legt niet direct de link met schieten. Pas toen ik de ambulances zag, begreep ik dat er iets ergers aan de hand was.”



Andere buren vertellen dat ze een aantal losse schoten hebben gehoord. ,,Ik hoorde er vier”, zegt een buurjongen. Getuigen hebben een man met een bivakmuts zien wegrennen na de schietpartij. ,,We hoorden geen piepende banden ofzo”, zegt Scheenstra. ,,Dus ik denk niet dat de schutter met de auto was.”



De politie heeft de hele nacht onderzoek gedaan in de straat, er is onder meer met speurhonden gezocht. Woensdag overdag zijn zoveel mogelijk bewoners van de Wiekslag gehoord door de politie.



Er zijn nog geen verdachten aangehouden.