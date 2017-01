Man die Rotterdamse agent molesteerde opgepakt in Den Haag

De politie heeft een 20-jarige man uit Den Haag gearresteerd voor het mishandelen van een agent in Rotterdam-Zuid afgelopen zaterdag. Het slachtoffer, dat gewond raakte aan zijn gezicht, is opgelucht. 'Ik ben blij dat mijn collega's hem snel op het spoor waren.'

De agent wilde in een portiekflat aan de Laan op Zuid een onderzoek instellen naar een vermissing toen een onbekende man met hem mee naar binnen glipte. Waarom de man dat deed is onduidelijk en toen de agent naar zijn motief vroeg om mee de flat in te stappen liep het uit de hand. Ook zijn legitimatie wilde de man niet laten zien. De agent arresteerde de man en wilde hem in de boeien slaan, maar toen ging het helemaal mis.

Nadat de agent één handboei had aangebracht, ging de man helemaal door het lint. Er ontstond een vechtpartij, de agent meerdere malen met een vuist in zijn gezicht werd geslagen. De agent kwam daardoor ten val en kreeg op de grond een trap tegen zijn hoofd. Hierdoor raakte hij even buiten bewustzijn. De vechtersbaas vluchtte daarna het pand uit.

Op camerabeelden was te zien hoe de man een woning binnen ging. De politie trof hem daar niet meer aan, maar wel zijn jas en tas, met daarin zijn identiteitskaart. Verder onderzoek leidde gisteren naar Den Haag. Daar vonden agenten de 20-jarige man, zonder vaste woon-of verblijfplaats, in een woning in de Moerwijk. Hij zit vast.