Man die zwaargewond werd gevonden voor café alsnog overleden

video The Kik verrast winkelend publiek met liefdesliedje

15:25 Bezoekers van De Bijenkorf aan de Coolsingel in Rotterdam kunnen vandaag tot 17.00 uur zomaar stuiten op een verrassingsoptreden van de band The Kik. Het gaat om een actie van het warenhuis in het kader van Valentijnsdag, komende dinsdag.