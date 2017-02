Man gepakt na steekpartij

Video Spijkenisser filmt zijn mishandelaars

20:21 Een 15-jarige jongen is vanmorgen op de Christiaan Huijgenslaan in Spijkenisse door drie tieners aangevallen en van zijn fiets getrapt. Hij kreeg daarna nog enkele trappen. De jongen had zittend op de grond de tegenwoordigheid van geest om zijn aanvallers met zijn mobiele telefoon te filmen en te fotograferen.