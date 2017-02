Man gewond bij schietpartij in Schiedam

Rechtbank douaneproces gewraakt door advocaten

19:13 In het proces rond de corrupte douanier Gerrit G. heeft de verdediging van de medeverdachten René F., Dennis van den B. en André van der H. de rechtbank gewraakt. Het is het zoveelste oponthoud in de al maanden lopende rechtszaak waarin het allemaal draait om drugssmokkel op grote schaal.