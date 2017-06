Man gewond bij steekpartij in woning in Schiedam

‘Op de verjaardag van een kleine meid vertellen dat pappa en opa niet meer leven’

10:10 Het was een van de meest dramatische momenten in zijn politiecarrière. Agent Piet Kats moest vrijdagavond een meisje, dat uitgerekend die dag haar zesde verjaardag vierde, vertellen dat haar vader en opa bij een ongeluk om het leven waren gekomen. Zij zaten in de auto op de Hoekseweg in Strijen die frontaal in botsing kwam met een tractor.