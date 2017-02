Man loopt hoofdletsel op bij botsing met auto

De man wilde oversteken, werd daarbij geraakt door de auto en kwam met zijn hoofd tegen de voorruit. Het slachtoffer was na het ongeval niet aanspreekbaar en is met behoorlijk hoofdletsel naar het ziekenhuis gebracht.

De politie startte een onderzoek naar de toedracht van het ongeval. De automobilist is ter plaatse gehoord. Als de toestand met het slachtoffer het toelaat, gaat de politie ook met hem in gesprek. Door het ongeval was het tramverkeer enige tijd gestremd.