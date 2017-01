Man met vuurwapen in onderbroek aangehouden in Rotterdam

Agenten in burger surveilleerden vrijdag in de Dumasstraat in Lombardijen, omdat daar mogelijk zou worden gedeald. Ze zagen een auto met een aantal jongeren erin en hadden het vermoeden dat er inderdaad in verdovende middelen werd gehandeld.



De agenten volgden de auto en seinden collega's in uniform in. Die controleerden het voertuig met vijf inzittenden op de Laan op Zuid. In de wagen lagen gebruikershoeveelheden softdrugs.



Bij de controle van de inzittenden werd een vuurwapen aangetroffen in de onderbroek van de Groninger. Hij is aangehouden en in zijn woning werden munitie en drugs aangetroffen.