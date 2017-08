Man doodgeschoten op terras op Noordereiland

Bewoners ruimen oBikes op: We moeten wel

20:15 Lang niet iedereen in Rotterdam is blij met de komst van de deelfietsen van oBike. In de Rotterdamse wijk Middelland zijn bewoners er zo klaar mee dat ze zelf de fietsen verplaatsen. ,,We moeten wel", legt Robert Jager uit. ,,Er is gewoon geen ruimte voor rolstoelen of kinderwagens."