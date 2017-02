Man overleden na val in tankwagen met meel

Weer tribune voor blinden bij Rotterdams tennistoernooi

16:01 Voor tennisliefhebbers die slecht zien of helemaal blind zijn, heeft het ABN Amro World Tennis Tournament wederom een luistertribune. Morgen is er in Rotterdam Ahoy een speciale tennisverslaggever aanwezig die voor deze bezoekers via een koptelefoon de wedstrijden nauwgezet beschrijft.