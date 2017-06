Man rijdt moeder en haar jonge zoons aan op oversteekplaats en gaat ervandoor

Zaak dodelijk ongeval bleef ‘in de kast liggen’

10:43 Vandaag dient in de Rotterdamse rechtbank de rechtszaak tegen Rotterdammer Nifen S. (33) die in februari 2015 op de Maasboulevard in zijn woonplaats de 28-jarige Wasima Ziani uit Den Haag doodreed. S. ging er na de fatale aanrijding vandoor.