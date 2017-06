Man rijdt moeder en haar jonge zoons aan op zebrapad en gaat ervandoor

Update OM eist taakstraf tegen doodrijder Nifen S.

12:22 Het Openbaar Ministerie heeft vandaag de maximale taakstraf van 240 uur plus een voorwaardelijke gevangenisstraf van zes maanden geëist tegen Nifen S. (33). De Rotterdammer reed in februari 2015 op de Maasboulevard in zijn woonplaats de 28-jarige Wasima Ziani uit Den Haag dood. S. ging er na de fatale aanrijding vandoor.