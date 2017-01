Man valt in schacht van schip

Rotterdammer voor rechter voor moord op Mick Pitai

29 januari In de rechtbank in Breda staan morgen en dinsdag vier mannen voor de rechter wegens de moord op Mick Pitai. De 48-jarige Tilburger werd op 15 september 2015 in zijn woning aan de Betuwestraat doodgeschoten. Het Openbaar Ministerie denkt dat het om een uit de hand gelopen woningoverval ging.