Man vast op verdenking van beroven 70-jarige buurvrouw

Krimpen wacht grijs en somber weer tijdens bezoek Oranjes

12:26 Het streekbezoek van koning Willem-Alexander en koningin Maxima, morgen aan de Krimpenerwaard, zal niet gepaard gaan met geweldig weer. Volgens de Nieuwerkerkse weerman Leen de Koning is het in ieder geval grijs en somber. ,,Met wat geluk is het net aan droog. Wat lichte miezer is niet helemaal onmogelijk’’, aldus De Koning.