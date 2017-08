Man verstopt zich voor politie in omgevallen Dixi

Column 'Na drie jaar begint de ellende voor yezidi's pas echt'

10:21 Het waren net Bijbelse taferelen. Duizenden yezidi's die vluchtten voor de islamitische terreurorganisatie IS. De beelden van een etnisch-religieus volk (door IS 'ongelovige duivelaanbidders' genoemd) waar we tot dan nog nooit van hadden gehoord, dat het Sinjar-gebergte in het noordwesten van Irak werd opgejaagd, gingen de hele wereld over. Dit was drie jaar geleden.