Manifestatie uit solidariteit met moslimgemeenschap

De initiatiefnemers, waaronder de stichting Samen010, Youth for Christ en de ChristenUnie/SGP, hopen met minimaal tweehonderd aanwezigen hand in hand een kring te vormen rondom het islamitische gebedshuis.

,,We willen het signaal afgeven dat moslims in Rotterdam in vrijheid en veiligheid hun geloof kunnen belijden’’, zegt fractievoorzitter Setkin Sies van de ChristenUnie/SGP. Aanleiding voor de manifestatie is de aanslag op een moskee in de Canadese stad Quebec, waarbij zes mensen afgelopen zondag de dood vonden. De schutter, een man met extreem-rechtse sympathieën, is inmiddels gearresteerd.