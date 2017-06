Marianne Vorthoren van SPIOR: 'Ik kies voor optimisme'

Quote Als tiener liep ik het liefst in een spijkerbroek, T-shirt en gympies Wat ziet u als u in de spiegel kijkt?

,,Ik hou niet zo van in de spiegel kijken. Voor mij is het meer een noodzakelijk kwaad: zie ik er representatief uit? Ik hoor vaak dat ik er jong uitzie, maar er zijn ook stagiaires die 'mevrouw' tegen mij zeggen. Dat voelt vreemd. Qua gevoelsleeftijd ben ik rond de 25 blijven steken.''



U was nooit met uiterlijk bezig?

,,Totaal niet. Eigenlijk ben ik ijdeler geworden sinds ik een hoofddoek draag. Zit ie goed, past het bij de rest? Als tiener liep ik het liefst in een spijkerbroek, T-shirt en gympies. In make-up had ik geen interesse. Ik voerde liever discussies over politiek, religie en etiquette. 'Eeuwige discussies,' zoals mijn moeder weleens verzuchtte. Ik kon niks gewoon aannemen, was nogal betweterig. Misschien nog steeds wel.''

Achttien jaar geleden heeft u zich bekeerd tot de islam. Hoe kwam u met de islam in aanraking?

,,Ik ben protestants gedoopt, zat op protestantse scholen en ging met mijn ouders naar de kerk. Rond mijn achttiende stelde ik mijzelf de vraag: wat geloof ik nou zelf? Hierna heb ik een soort 'vergelijkend warenonderzoek' gedaan. Ik ben de Bijbel zelf gaan lezen, sprak met mijn autorij-instructeur, die hindoe was, en studeerde een blauwe maandag filosofie. In diezelfde periode ging ik op studiereis naar Istanboel, waar ik werd geraakt door de oproep tot het gebed, terwijl ik nog geen idee had van wat het betekende.''

Had uw echtgenoot nog invloed op uw bekering?

,,Het was mede door hem, maar niet voor hem. We zijn getrouwd toen ik nog christen was. Dat hij moslim is, was voor mij een extra aanleiding om mij in de islam te verdiepen: je gaat je leven met elkaar delen, dan wil je weten wat voor de ander van waarde is. Geloof moet uit je hart komen, het is niet iets wat je doet voor een ander. Mochten wij ooit uit elkaar gaan, dan blijf ik nog steeds moslim.''

Hoe reageerden uw familieleden?

,,Ze stonden op z'n zachtst gezegd niet te juichen. Ik herinner me nog dat mijn zwager zich afvroeg wat je dan moest zeggen. Ik zei toen dat er in ieder geval geen Hallmark-kaart was waarop stond: gefeliciteerd, je bent moslim geworden! Ik denk dat we die voorlopig ook niet krijgen. Er werd toen al, voor 9/11, niet al te enthousiast op gereageerd. Maar ook als ik een andere religie had gekozen, zou het moeilijk zijn. Het christelijk geloof hebben mijn ouders me uit liefde meegegeven. Dat je dan toch voor iets anders kiest, voelt als een afwijzing. Dat was tevens een van de redenen dat ik mijn naam niet heb veranderd. Mijn ouders hebben die naam heel bewust voor mij uitgekozen.''

Uw oma reageerde daarentegen erg positief.

,,Mijn oma - overleden in 2010 - was al oud en woonde in het oosten van het land. Ik overwoog om bij haar de hoofddoek van tevoren af te doen. 'Kind, doe toch normaal,' zei ze, 'Er zijn toch wel meer mensen met dat geloof.' Mijn oma sloot iedereen in haar hart. Ook jehova's getuigen die aan de deur kwamen, kregen een kopje koffie. Dat kwam door haar karakter, maar ook omdat ze de Tweede Wereldoorlog had meegemaakt. Ze werkte bij een Joodse apotheker, die gedeporteerd is. Als het op de televisie weer eens over moslims ging, zei ze wel eens bezorgd: Oh oh, kauft nicht bei Juden...''

Best een heftige vergelijking.

,,Beklemmend, inderdaad. Ik ben altijd voorzichtig om die parallel te trekken, want iedere vergelijking met WOII gaat mank. Aan de andere kant zijn de mechanismen van de haat hetzelfde, ongeacht tijd of plaats. Daar moeten we van leren. Ik maak mij zorgen om de polarisatie en verharding. Voor sommigen is het met elkaar oneens zijn al een reden om te gaan dreigen. Bij SPIOR zijn we ook wel eens het doelwit van ongefundeerde aantijgingen of verdachtmakingen. Kritiek is prima, maar voer dan gewoon een pittige, respectvolle discussie. Alleen dan komen we ergens. Ik kies ervoor een optimist te zijn. Zonder optimisme kun je dit werk niet doen.''

Quote Mensen van goede wil moeten zich samen te weer stellen tegen extremisten, van welke achtergrond dan ook Hoe moeten we hier als samenleving mee omgaan?

,,Elkaar leren kennen is erg belangrijk. Ik ben ook voorzitter van Veelkleurige Religies Rotterdam. Onze kernactiviteit is het bezoeken van gebedshuizen. Leerlingen gaan naar de synagoge, moskee, kerk, sikh-tempel, et cetera. Eenvoudige bezoekjes, maar mensen stappen wel letterlijk en figuurlijk over een drempel. Je ziet dat als mensen elkaar ontmoeten het altijd een positief effect heeft: je leert 'de ander' als mens kennen. We moeten het met elkaar doen. Uiteindelijk hebben we meer met elkaar gemeen dan dat we verschillen.



Vindt u dat moslims afstand van terreur moeten nemen?

,,Dat is al vaak gebeurd. Mensen die dit niet erkennen, moeten echt beter lezen of luisteren. Ik vind het niet goed als wordt geëist dat moslims afstand nemen - alsof iemand schuldig is totdat hij het tegendeel bewijst. Tegelijkertijd vind ik het wel belangrijk dat moslims uit zichzelf afstand nemen. We moeten in woord en daad duidelijk maken dat dit niet onze islam is. Mensen van goede wil moeten zich samen te weer stellen tegen extremisten, van welke achtergrond dan ook.''

Is uw vrouw-zijn in uw functie ooit een issue geweest?

,,Ik sta er nooit zo bij stil. Natuurlijk weet ik dat ik de eerste vrouwelijke directeur in 30 jaar ben, maar ik heb het nooit anders ervaren dan dat er werd gekeken naar mijn motivatie en kwaliteiten - waar het om hoort te gaan. Er werken trouwens meer vrouwen dan mannen bij SPIOR.''

Het is nu ramadan. Hoe gaat het?

,,Ik werk net zoveel als anders, maar rust soms na werktijd. De ramadan is een bijzondere, maar drukke maand. Er is veel saamhorigheid. Niet alleen onder moslims, trouwens, want anderen worden ook uitgenodigd.''

Heeft u nog een toekomstdroom?

,,Ja, de Matterhorn beklimmen! Ik houd heel erg van de bergen. Ik vind het zo overweldigend, die pracht van de schepping. Mijn man heeft het bergvirus gelukkig ook te pakken.''