Marieke Keijser wereldkampioen roeien

De 19-jarige skiffeuze plaatste zich met grote overmacht voor de eindstrijd op de Willem Alexanderbaan in Zevenhuizen en was ook in de finale de topfavoriet. Die rol maakte ze waar. Ze won met een straatlengte voorsprong. ,,Ik was bang dat ik een snoek zou slaan, daarom moest het gat steeds groter worden'', reageert Keijser dolblij na afloop. ,,Ik had mezelf veel druk opgelegd. Ik ben blij met iedereen die voor mij is komen kijken.''



Keijser prijkt onder meer op billboards, op het pand van advocatenkantoor Loyens & Loeff, in alle (digitale) publicaties rond de WK en op de nieuwe gemeentegids van Zuidplas.