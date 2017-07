Marjolein Tasche nieuwe voorzitter Franciscus Gasthuis & Vlietland

Tasche is momenteel directievoorzitter van het Haagse HagaZiekenhuis en lid van de raad van bestuur Reinier Haga Groep. Daarnaast vervult zij verschillende bestuurlijke functies in de zorg.



Na haar opleiding tot fysiotherapeut en huisarts heeft Tasche vooral veel bestuurlijke ervaring opgedaan in het HagaZiekenhuis, een fusie tussen van Leyenburg, Rode Kruisziekenhuis en Juliana Kinderziekenhuis. Ook was zij nauw betrokken bij de fusie van de Reinier Haga Groep.



De verwachting is dat deze ervaring haar zal helpen om het verdere samengaan en de concentratie van zorg in Franciscus Gasthuis & Vlietland, met locaties in Rotterdam en Schiedam, te begeleiden. Franciscus Gasthuis & Vlietland is eveneens een fusieziekenhuis.