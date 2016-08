Mark Rutte

Z'n stof zal hij ook zeker kennen. Het lijkt me een slimme man, die er dag en nacht mee bezig is. Die belletjes doet Mark ook heus niet in werktijd, die doet 'ie in de pauze. Of op z'n vakantie. Al zou ik het best kunnen waarderen als hij tegen Putin zou zeggen: Sorry Vladi, but Albert Verlinde is stopping today, I have to do this now. Otherwise Gordon gets boos. I call you back tomorrow. Sleep well you old rukker!



Het lijkt me trouwens ook nog best een aardige vent. Welbespraakt, netjes in de omgang, en zo heel af en toe lijkt er ook wat humor uit te komen. Misschien zit er wel meer van dat in. Alleen als je constant op je woorden moet letten, snap ik dat je ook wat voorzichtig wordt met het maken van grapjes.