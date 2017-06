‘Markthal blijft een grote trekker met omzet van 63 miljoen per jaar’

Daaruit blijkt eveneens dat de Markthal en de buitenmarkt elkaar versterken: 47 procent van de Markthalgangers gaat ook naar de kramen op de Binnenrotte, andersom gaat 32 procent van de klanten van de buitenmarkt ook de Markthal in. ,,De markt op de Binnenrotte profiteert dus netto enorm van de komst van de Markthal.’’



Patatzaak Bram Ladage is één van de best lopende kramen in de Markthal. ,,De omzet is uitzonderlijk hoog’’, meldt Van Tellingen. Ook worstenkoning Monsieur Saucisson doet het goed. Waar de toekomst van de Markthal ligt, is echter ook voor de Strabo-baas nog de vraag. ,,Want is het nu een Martkhal? Of een horecacentrum? Of toch een winkelcentrum?’’