Markthal gekroond tot beste

winkelcentrum ter wereld

De Markthal in Rotterdam is weer eens in de prijzen gevallen. De beroemde koopkathedraal won in het Amerikaanse Las Vegas de ICSC ‘Viva Best of the Best-Award’, ofwel het beste winkelcentrum van de wereld. Vorig jaar al sleepte het Rotterdamse complex de Europese variant in de wacht.