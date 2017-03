,,Daarnaast zijn we nog met een tiental ondernemers in gesprek voor een plekje in de hal’’, zegt Markthal-directeur Marcel Kroes van Klépierre.



Het streven is om dit jaar alle lege units – tot voor kort 14 stuks – weer gevuld te krijgen. Daarbij wordt gezocht naar kwalitatief sterke concepten, én een gevarieerd aanbod, legt hij uit. ,,Dat steunt op drie pijlers: food, horeca en vers. Zo spreken we met een partij die salademaaltijden aanbiedt. Om mee te nemen.’’



Samen met de Markthal Ondernemersvereniging (MHOV) werkt eigenaar Klépierre aan een plan om de nog steeds goedbezochte koopkathedraal (goed voor 8 miljoen bezoekers per jaar) vooral in Rotterdam beter op de kaart te zetten. Zo zijn er al ideeën om in te haken op grote evenementen in de stad, zoals de marathon en North Sea Jazz.