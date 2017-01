Markthal zucht onder leegstand en conflicten, toerist blijft komen

Ze komen rechtstreeks van Schiphol. De Taiwanese vriendinnen Jo (22) en Ann (23) - beiden architectuurstudent - parkeren hun rolkoffer naast een van de kaaskramen in de Markthal.



De selfiestick komt uit de tas. Een kiekje met Edammer bollen, een panoramafoto van de kleurrijke binnengevel en een zelfportret voor bakken vol mediterrane mezze. Nog even rondstruinen, zonder iets te kopen, en missie volbracht. Op naar Amsterdam waar ze de rest van hun vakantie zullen doorbrengen. Over hun bliksembezoek: ,,We hebben vanaf de opening online veel gelezen over het gebouw en wilden het per se zien. Zeer de moeite waard en ontzettend gezellig.''



Dat zeker 12 van de 96 verkoopunits leegstaan in de hal die in 2014 door koningin Máxima met veel spektakel werd geopend, is hen totaal ontgaan. Misschien wel door de inderhaast bedachte cosmetische oplossingen die de gapende gaten moeten verdoezelen.

Logo Volledig scherm Toeristen bij de Markthal. © Marco De Swart

Zorgenkind

Pop-upstores, kookdemonstraties, een uitstalling met schilderijen en provisorische terrasjes camoufleren de verlaten ruimtes waar eerder bloemen, vlees en groenten werden verkocht. De Markthal - gelanceerd als architectonisch hoogstandje en Hollands equivalent van Zuid-Europese versmarkthallen - is na twee jaar afgegleden van paradepaardje tot zorgenkind met een bleke toekomst. Zozeer dat de Rotterdamse politiek nu wil bemiddelen om de problemen tussen huurders en de eigenaar op te lossen.



Over de oorzaak van de malaise verschillen de meningen. Er wordt geklaagd over toeristen die alleen maar kijken en over de Rotterdammers die hun portemonnee niet trekken en hun inkopen liever op de markt doen. Te dure contracten, zeggen twee inmiddels vertrokken slagers. Een inflexibele directie, meent een ondernemer die collega's ten onder zag gaan, omdat ze naast hun verkoopactiviteiten geen horecafunctie mochten uitoefenen. Die hardnekkige houding leidde tot conflicten, gekift op de werkvloer en rechtszaken, maar niet tot een oplossing.



Een verkoper van World of Coffee, die niet bij naam wil worden genoemd, wijt het getob ook aan de afwachtende opstelling van de ondernemers zelf. ,,In plaats van klanten aan te spreken en enthousiast te maken, hangen ze in hun kraam rond en staan ze de hele dag op hun telefoon te kijken of te appen. Wat wil je dan? Elke donderdag komt er in Rotterdam een schip vol Duitse toeristen aan. Ga daar op de kade staan, maak reclame, lok mensen. Maar nee. Geen enkel initiatief. Ik zie maar een oplossing: maak van de Markthal een grote overdekte vreetschuur. Misschien niet zo chique en vernieuwend. Maar terrasjes, horeca, instant snacken en een glas wijn scoren. Dagelijkse boodschappen niet.''

Quote In plaats van klanten aan te spreken en enthousiast te maken, hangen ze in hun kraam rond en staan ze de hele dag op hun telefoon te kijken of te appen.

Te koud

Opvallend is dat naast de problemen bij de kramen nu ook de restaurants kampen met teruglopende klandizie. Moest je eerder weken vooruit reserveren, nu kun je zo bij Jamie's Italian of restaurant Fellini terecht. De Rotterdamse fijnproever Judith van Kronenburg: ,,De nieuwigheid is er een beetje vanaf. Daarnaast spreek ik in de winter liever niet meer af in de Markthal. Het is er gewoon te koud.''



Toch zijn de meeste dagjesmensen en toeristen zoals de Taiwanesen Jo en Ann te spreken over hun bezoek aan de Markthal. Zo ook de familie Van den Noordt uit het Brabantse Nieuwendijk die met tassen vol Rotterdam verlaat. ,,We kijken onze ogen uit, hebben een leuke dag gehad.''

Quote De nieuwigheid is er een beetje vanaf.