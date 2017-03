Massaal protest van huisartsen

Bovendien raken volgens Van Meer kwetsbare ouderen hun houvast kwijt. ,,Het Havenziekenhuis is seniorvriendelijk. Ouderen raken vaak ontregeld als ze worden opgenomen en dan is het fijn dat ze in een vertrouwde omgeving zijn die daar oog voor heeft.'' Daarnaast wijzen de huisartsen op de goede contacten met de specialisten in het Havenziekenhuis. ,,De lijnen zijn heel kort. Dat verdwijnt straks.''



Gesprekken

Al leggen de huisartsen zich daar niet bij neer. Ze zijn er niet van overtuigd dat er geen andere oplossingen zijn ('Misschien een gedeeltelijke beddenreductie') en willen om de tafel met de Rotterdamse zorgwethouder Hugo de Jonge en de zorgverzekeraar. Die laatste stelde dat er te veel ziekenhuisbedden in de regio zijn. ,,Maar dat is niet onze ervaring'', zegt Van Meer. ,,In de winterperiode is het erg moeilijk mensen opgenomen te krijgen. Operaties worden uitgesteld. Wij denken dat de plannen met het Havenziekenhuis een groot probleem worden voor de stad.''