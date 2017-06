Massale inpakactie van cadeautjes voor arme kids

video Rotterdamse politie blij met stroom­stoot­wa­pen

17:53 Het stroomstootwapen dat in drie verschillende korpsen in het land een jaar op proef is, lijkt de Rotterdamse politie goed te bevallen. Het werd sinds februari – de start van de pilot – al 67 keer ingezet. Daarmee steekt Rotterdam ver uit boven Zwolle en Amersfoort waar in totaal 250 dienders de taser hebben en het wapen 45 maal is gebruikt.