Massale vechtpartij, man in voet geschoten

Twee flinke groepen raakten rond tien uur slaags in de straat. Daarbij zijn schoten gelost en is een persoon in zijn voet geraakt. Toen de gealarmeerde agenten ter plaatse kwamen, waren alle betrokkenen al weg behalve de gewonde.



Met de politiehelikopter is nog gezocht, maar vanavond laat waren nog geen aanhoudingen verricht. De Polderlaan, in de wijk Feijenoord, is lang afgesloten voor politieonderzoek. De gewonde is naar het ziekenhuis gebracht. De toedracht van de matpartij is nog onbekend.