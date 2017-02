'Mazen' op de foto met Aboutaleb op verjaardag Maastunnel

Rotterdam: wielerkoers vroeg te veel

9:37 De gemeente Rotterdam is geen onderdeel van de nieuwe wielerkoers New Energy Tour, die op zaterdag 20 mei in Capelle aan den IJssel van start en in Alblasserdam finisht, omdat er geen akkoord over de financiën kon worden bereikt. De Maasstad was vier jaar lang de gastheer van de zogenoemde World Ports Classic (WPC), maar zal dit jaar ontbreken.