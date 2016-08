Meat Loaf komt naar Ahoy voor exclusieve Benelux-toer

Voor Braver Than We Are werkte Meat Loaf opnieuw samen met zijn vriend en ontdekker Jim Steinman. Het duo maakte eind jaren zeventig furore met Wagneriaanse rock. Hun album Bat Out of Hell staat met 43 miljoen verkochte exemplaren nog steeds in de top vijf bestverkochte platen ooit.



Tijdens de show in sportpaleis Ahoy brengt Meat Loaf veel nummers van het nieuwe album ten gehore, maar ook oude klassiekers als Two Out of Three Ain't Bad, You Took the Words Right Out of My Mouth, I'd Do Anything for Love en Paradise By The Dashboard Light voorbij.



In een interview stak de Amerikaan onlangs zijn goede relatie met Nederland niet onder stoelen of banken. ,,Nederland was één van de eerste landen die Meat Loaf met open armen ontving. Zoiets vergeet ik niet.'' De kaartverkoop voor het optreden start op 9 september via Ticketmaster.