Medewerker containeropslag vast op verdenking van drugssmokkel

De douane had in de container tussen een lading bananen uit Ecuador pakketten met in totaal ruim 20 kilo cocaïne gevonden. De drugs, met een waarde van een half miljoen euro, zijn meteen vernietigd. De container werd vervolgens leeg afgeleverd bij het opslagbedrijf voor een schoonmaakbeurt.



De man werd twee weken geleden al gearresteerd, nadat hij met een slijptol bezig was geweest om de lege container open te snijden. In belang van het onderzoek is zijn aanhouding vandaag pas bekendgemaakt.