Medewerker Erasmus Universiteit gewond; mogelijk van trap geduwd

Video Vlogger laat zoontje middelvinger opsteken naar politie

14:32 Een filmpje van een vader die samen met zijn zoontje Rotterdamse agenten de middelvinger geeft, maakt de tongen los op internet. De man - deelnemer aan het tv-programma Oh Oh Daar Gaan We Weer - liet op die manier zijn onvrede blijken over een bekeuring.