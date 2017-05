Medewerker IJsselland Ziekenhuis verdacht van poging doodslag

De 25-jarige medewerker van het IJsselland Ziekenhuis in Capelle aan den IJssel, die betrokken was bij het zuurlek van afgelopen donderdag, wordt verdacht van poging moord dan wel doodslag. Dat laat het OM weten.

Hij is voorgeleid aan de rechter-commissaris en blijft 14 dagen langer vast zitten. ,,We hebben het sterke vermoeden dat er geen sprake is van een ongeluk maar dat er een vorm van opzet in het spel is'', aldus een woordvoerder van het OM.

Het gelekte perazijnzuur is niet alleen extreem giftig, het kan ook ontploffen. Daarom wordt hem ook het mogelijk veroorzaken van een explosie ten laste gelegd.

De transportmedewerker was op het moment dat het lek ontstond aan het werk in het magazijn, waar ook een jerrycan met vijf liter met perazijnzuur stond. Na de ontdekking van het lek arresteerde de politie de man in zijn woning in Gouda.