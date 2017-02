Meer miljonairs in Capelle aan den IJssel en Albrandswaard

Steeds meer miljonairs wonen in Albrandswaard en Capelle aan den IJssel. Dat blijkt uit een analyse van LocalFocus op basis van gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek over 2015.

In Albrandswaard woonden in 2015 twee keer zoveel gezinnen met een vermogen van één miljoen of meer dan in 2011. Ook in Capelle aan den IJssel nam het aantal rijke inwoners flink toe, van 300 naar 400.

Westvoorne heeft het hoogste percentage miljonairshuishoudens van de regio Rijnmond. In de gemeente mogen 400 gezinnen zich miljonair noemen, zo’n zes procent. Daarmee bleef het aantal miljonairs gelijk. Hun doorsnee vermogen is 1,48 miljoen euro.

Rotterdam heeft van de regio met 2900 huishoudens de meeste miljonairs binnen de gemeentegrens. In 2014 was het aantal miljonairs nog met 7,4 procent gestegen, in 2015 bleef dit aantal gelijk.

