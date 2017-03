Meer onderzoek naar fout vastgoed en crimineel geld

Burgemeester Ahmed Aboutaleb geeft aan dat het er niet bij blijft als een hennepkwekerij wordt opgerold of een illegaal gokhuis wordt gesloten. ,,Het oprollen van samenwerkings-verbanden die met dit soort activiteiten hun criminele geld verdienen, is van een andere orde. Daar is een goede samenwerking tussen verschillende partijen voor nodig. In Rotterdam doen we dat al een paar jaar, met tastbaar effect. Maar het structureel terugdringen van ondermijning is een lang proces.''



Illegaal gokken

Politie, justitie, belastingdienst en gemeente werken regelmatig samen met de Kansspel Autoriteit (KSA) - bij illegaal gokken - en de FIOD bij fiscale fraude. Belangrijk is ook de bereidheid van burgers om mogelijke misstanden te melden. Afgelopen jaar zijn in Rotterdam via Meld Misdaad Anoniem 727 meldingen binnen gekomen. Dankzij dergelijke tips kunnen bijvoorbeeld hennepkwekerijen worden ontmanteld en criminelen opgepakt.



Afgelopen jaar is voor ongeveer 11,5 miljoen euro aan crimineel vermogen in beslag genomen en werden diverse auto's met een totaalwaarde van 354.800 euro, waaronder een Porsche van 75.000 euro, van de straat gehaald. Een grootschalig onderzoek naar illegaal gokken leverde de aanhouding van vier hoofdverdachten op. De Kansspel Autoriteit heeft een recordboete van 375.000 euro opgelegd in Rotterdam. In 2016 zijn 368 hennepkwekerijen ontmanteld. Er is voor 40.000 euro aan bestuurlijke boetes opgelegd aan faciliterende verhuurmakelaars.



De ondermijningsaanpak richt zich geografisch voornamelijk op Rotterdam-Zuid en bedrijventerrein Spaanse Polder.