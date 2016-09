Meer treinreizigers stappen in en uit op Rotterdam CS

Het aantal reizigers dat in- of uitstapte op het drukste station van de Maasstad lag in de twee jaar daarvoor lager. In 2014 ging het om 81.811 reizigers, een jaar eerder waren dat er 80.015.



Ook het aantal dagelijkse in- en uitstappers bij Rotterdam Blaak is sterk gestegen: 17,7 procent. Andere stations die een groei hebben doorgemaakt zijn Nieuwerkerk aan den IJssel, Capelle-Schollevaar, Rotterdam Zuid, Barendrecht, Schiedam Centrum en Hoek van Holland Haven.



Dalers

De grootste daling van het aantal in- en uitstappende reizigers is te zien bij Hoek van Holland Strand. Andere dalers zijn Rotterdam Noord, Rotterdam Alexander, Rotterdam Lombardijen, Schiedam Nieuwland, Maassluis West en Maassluis, Vlaardingen West, Centrum en Oost.



Het aantal in- en uitstappers is landelijk tussen 2013 en 2015 met bijna 1,5 procent toegenomen. Utrecht Centraal is het drukste station (176.552 in- en uitstappers in 2015), op de voet gevolgd voor Amsterdam Centraal (167.427 in- en uitstappers). Bij ongeveer de helft van de stations nam het aantal reizigers toe, bij de andere helft nam het reizigers af.