Meerdere botbreuken bij baby: ouders weten van niets

Tegen de vader is 1 maand voorwaardelijke gevangenisstraf geëist met een proeftijd van twee jaar. De aanklager vindt dat de man daarnaast moet worden behandeld om te leren omgaan met emoties.



De officier van justitie zegt bij zijn eis rekening te hebben gehouden met het feit dat de zaak pas nu, drie jaar na dato, voor de rechter is gekomen. Hij vindt niet dat de man de gevangenis in moet. Tegen de vrouw is geen bewijs dat ze haar zoontje iets heeft aangedaan.



De mishandeling zou hebben plaatsgevonden in februari 2014. Vanochtend stonden de man (34) en zijn echtgenote (32), die in verwachting is en volgens de planning maandag gaat bevallen, in Rotterdam voor de rechtbank. Ze ontkennen het jongetje geweld te hebben aangedaan.



De ouders meldden zich destijds in het ziekenhuis omdat de baby leek te stikken in zijn voedsel. ,,De babyvoeding kwam uit zijn neus en zijn mond’’, vertelt de vader. ,,We zijn toen snel met de auto naar de huisartsenpost gereden.’’



Nadat in het ziekenhuis een skeletscan van de baby was gemaakt, gingen alle alarmbellen af. Er werden meerdere botbreuken gezien. Op de vraag of ze hun kindje hebben mishandeld, schudden ze zwijgend met hun hoofd.