Meerdere gewonden in Rotterdam bij noodstop tram

De bestuurder moest vol in de remmen toen plotseling een fietsster met een koptelefoon op de trambaan overstak. Mogelijk had ze de tram niet opgemerkt. Bij de noodstop raakten drie passagiers lichtgewond. Een vrouw had last van haar rug en is naar het ziekenhuis gebracht, een andere vrouw is zwanger en moest naar de verloskundige. De derde gewonde is ter plaatse door ambulancepersoneel nagekeken.

Het incident had volgens de politie heel anders kunnen aflopen, want de tram reed niet op volle vaart. Het voertuig reed niet snel omdat de halte vlakbij was. ,,De bestuurder kwam met de schrik vrij'', aldus een woordvoerster van vervoerder RET. ,,Zijn leidinggevende zorgt voor nazorg.''

Training

,,Het gebeurt vaker dat mensen vlak voor de tram oversteken'', meldt de RET-zegsvrouw. ,,Onze trambestuurders worden erop getraind in te spelen op situaties in het verkeer, daar horen dit soort zaken ook bij. Gelukkig komt een noodstop niet vaak voor.'' Ze onderstreept dat het incident heel anders had kunnen aflopen. ,,We willen aangeven: let op, de tram heeft een langere remweg. Als je niet oplet, kunnen er levensgevaarlijke situaties ontstaan.''