Meerdere ongelukken zorgen voor problemen op Haringvlietbrug

Politie zoekt getuigen mogelijke Ro­pa­run-mis­han­de­ling

10:21 De politie in Oud-Beijerland zoekt met spoed getuigen die maandag, midden in de Roparun-festiviteiten in het centrum van Oud-Beijerland, mogelijk een mishandeling hebben gezien. Rond 17.50 uur trof de politie een 47-jarige man uit Oud-Beijerland met een flinke hoofdwond aan terwijl hij naast zijn fiets lag.