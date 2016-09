Meesters nemen Schiedamse basisschool een dagje over

De toon wordt direct om 8.30 uur gezet als Eye of the tiger over het schoolplein knalt. Eén van de meesters - zwarte camouflagestrepen onder de ogen - laat de kinderen brullen: ,,Vandaag gaan we mannendingen doen! Hóóah! Hóóah! Hóóah!'' Hij balt zijn spieren, de school doet mee.



De dag was onderdeel van het project Superschool, waarin de leerlingen van Het Windas twee weken lang op zoek gaan naar hun ideale basisschool. ,,Als je de kinderen laat onderzoeken wat er beter kan op school, moeten ze ook kunnen ervaren hoe het is vaker een meester te hebben'', zegt juf Diana.



Ondanks de campagnes om meer mannen voor de klas te krijgen, is het aantal meesters de afgelopen jaren verder afgenomen. Vijf jaar geleden hadden ruim achthonderd basisscholen (1 op de 8 scholen) geen meester meer, nu speelt dat al op bijna elfhonderd scholen (1 op de 6).



Directeur of conciërge

Dat blijkt uit een analyse van cijfers over onderwijspersoneel door deze krant. Als er al een man op de scholen werkt, is dat de directeur of de conciërge. Zeker de basisscholen waar geen of slechts één man werkt, lukt het nauwelijks meesters aan te trekken.