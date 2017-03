Meesterslager laat in de regio een spoor van gedupeerden achter

De 57-jarige meesterslager, geboren in Oudewater, heeft in de Rotterdamse regio tal van vleesleveranciers en bedrijven in koeltechniek gedupeerd. De man die de afgelopen jaren steeds weer opnieuw met veel bravoure een nieuwe slagerij begon, heeft de getroffenen laten zitten met onbetaalde rekeningen die soms opliepen tot in de tienduizenden euro's. Ook interieurbouwers gingen financieel het schip in. "Aan die man zouden ze in het tv-programma Opgelicht zo een item kunnen besteden'', aldus een betrokkene. De bedrogen ondernemers komen allemaal met zo'n beetje hetzelfde verhaal. ,,Hij huurt een winkelpand, laat de tent verbouwen en volzetten met koelinstallaties en vitrines. Hij verkoopt de zaak inclusief inrichting die hij zelf nog niet eens heeft betaald. Meneer is een gekwalificeerd oplichter'', stelt een winkelinrichter die net als veel andere gedupeerden anoniem wil blijven. "Via een advocaat heb ik geprobeerd mijn centjes te beuren, maar die Van Schaik reageerde gewoon nergens op. Toen ben ik de koelinstallatie er maar uit gaan halen. En dat waar we 'm hielpen om zo snel mogelijk zijn zaak te kunnen openen.'' De slager wisselde de afgelopen jaren veelvuldig van werkgebied. Hij startte onder andere in Rotterdam slagerijen aan de Bergse Dorpstraat, de Nieuwe Binnenweg, het Maltaplein (Nesselande), in de Markthal en winkelcentrum Spaland in Schiedam. De zaken werden allemaal na korte tijd weer van de hand gedaan. Uit de Markthal was hij van de ene op de andere dag onaangekondigd met zijn 'kwaliteitsslagerij Chateaubriand' verdwenen. Hij bleek bij verhuurder Provast een betalingsachterstand te hebben. In Den Haag dreef hij eerder al een slagerij en sinds begin dit jaar heeft hij zich daar opnieuw gevestigd. "Het heeft me niet meegezeten om een goed vestigingspunt te vinden voor mijn formule. Of je blijft zitten en je verzuipt, of je probeert het ergens anders. Ik ben geen kiloknaller'', legt de slager in zijn winkel aan de Prinsestraat de reden van zijn trektocht door de regio uit. "Ik ben geen oplichter, heb ook nooit iemand bewust gedupeerd.''

'Bekkie geld'

Daar denkt menigeen dus heel anders over. "Als ik hem voor mijn auto krijg, dan rem ik niet'', is een opgelichte ondernemer (60) in koeltechniek nog woedend. "We hebben zijn unit in de Markthal gedaan. Toen we hoorden dat hij daar ging stoppen, zijn we de volgende ochtend naar de zaak gegaan, want we kregen nog een bekkie geld. Bleek dat hij spullen, die niet waren afbetaald, had meegenomen. Ik ben voor 55.000 euro het schip ingegaan en heb er nog de ziekte over in.''



Van Schaik zegt dat de boze ondernemer het bedrag 'opblaast'. "Maar het is wel zo dat ik met hem een betalingsregeling ben overeengekomen. Het is opgelost.'' ,,Lulkoek'', reageert die fel. ,,Ik heb hem drie keer een voorstel gedaan en daar is niet aan voldaan. Daarom ben ik nu bezig met een advocaat. Ik ga aangifte doen van fraude en het in gebreke blijven bij gemaakte afspraken.''



Anderen gedupeerden zeggen geen heil te zien in een juridische procedure. "Het kost veel geld om er een advocaat op te zetten en er gaat veel negatieve energie in zitten'', reageert één van hen. "En waarschijnlijk'', vult' een ander aan, "heeft hij een slimme financiële man. Anders zou hij nooit elke keer opnieuw een slagerij kunnen openen.''



In de regionale slagersbranche gaan ook verhalen dat Van Schaik belastingfraude zou plegen. "Hij gebruikt onbetaalde facturen om er bij zijn belastingaangifte de btw mee te innen. "Zodoende is de FIOD bij mij voor onderzoek geweest'', vertelt de zoveelste gedupeerde ondernemer. Als het Van Schaik wordt voorgelegd, gaat hij niet in op de aantijging. "Ik werk zeven dagen, doe mijn administratie zelf en heb echt geen tonnen op de bank'', wil hij wel kwijt.