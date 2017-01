Een woordvoerder van Rijkswaterstaat meldt dat voor de Y712 morgenochtend om kwart voor 6 een opening van de Van Brienenoordbrug is aangevraagd. ,,We leggen bovendien rond half 3 het scheepvaartverkeer even stil als het schip bij Oceanco vertrekt en op de Noord moet keren. Dat duurt een minuutje of 20. Hooguit.’’



Wie de eigenaar is van de zogenoemde Dyna Rig – geschatte kosten rond de 200 miljoen euro – is onbekend. De Y712 zou de Merwehaven een poosje als basis krijgen, om van daaruit proefvaarten te houden. Personeel van Oceanco zou dan op die plek worden gestationeerd.



Een woordvoerder van Oceanco onthoudt zich van commentaar.



De Y712 (werktitel, de werkelijke naam is nog niet bekend) moet vóór 7 februari langs De Hef zijn. De oude spoorbrug is opgeknapt, en op die datum wordt het beweegbare deel tussen de heftorens teruggeplaatst. Dat beperkt de doorvaarthoogte, waardoor het enorme schip er niet meer onderdoor kan.