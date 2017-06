Megafusie in de psychiatrie

Eerder twijfelde het ACM nog of er genoeg keuze over zou blijven voor patiënten in de Rotterdamse regio, als de twee grootste instellingen voor geestelijke gezondheidszorg in de Rotterdamse regio samen zouden gaan. Ook was er twijfel of de zorgverzekeraars tegenwicht zouden kunnen bieden tegen zo’n grote speler, omdat er geen keuze was om elders de zorg in te kopen. Deze twijfels zijn weggenomen als aan de voorwaarden wordt voldaan.